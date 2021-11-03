Двоє українців загинули у авіатрощі під Іркутськом [ Редактировать ]
На борту літака, який розбився у Росії, біля Іркутська, було двоє українців. Таку попередню інформацію оприлюднили у вітчизняному МЗС. Нині очікують упізнання жертв катастрофи. А для родичів відкрили гарячу лінію. Загалом на облавку було семеро людей, і всі вони - члени екіпажу. Не вижив - ніхто. Транспортний літак АН-12 належав білоруській авіакомпанії "Гродно". Він доправляв продукти на Чукотку. І з радарів зник на зворотному шляху.
по теме
На борту було семеро людей - громадяни Росії, Білорусі й два українці. Ніхто не вижив. Відомо, що АН-12 належав білоруській авіакомпанії "Гродно".
По предварительным данным, полученным Министерством иностранных дел Украины, на борту белорусского разбившегося в России самолета Ан-12 были украинцы
В экипаже грузового самолета Ан-12, который потерпел крушение в России, могли быть граждане нескольких стран
В России в среду, 3 ноября, упал грузовой самолет Ан-12, который летел из Иркутска в Якутск
Скандальная фотография была сделана летом 2020 года