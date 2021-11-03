На борту літака, який розбився у Росії, біля Іркутська, було двоє українців. Таку попередню інформацію оприлюднили у вітчизняному МЗС. Нині очікують упізнання жертв катастрофи. А для родичів відкрили гарячу лінію. Загалом на облавку було семеро людей, і всі вони - члени екіпажу. Не вижив - ніхто. Транспортний літак АН-12 належав білоруській авіакомпанії "Гродно". Він доправляв продукти на Чукотку. І з радарів зник на зворотному шляху.