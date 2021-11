ABBA выпустила первый альбом за 40 лет

В начале сентября группа ABBA на виртуальной пресс-конференции рассказала, что планирует выпуск альбома Voyage с 10 новыми песнями. Тогда же были официально представлены две песни с него "I Still Have Faith In You" и "Donʼt Shut Me Down"