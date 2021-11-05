Лана Дель Рей выпустила новый альбом (видео)

Певица выложила в сеть клип на трек "Blue Banisters" из одноименного альбома. В нем Лана Дель Рей предстает в роли соблазнительной фермерши из Оклахомы: она водит трактор, красит в голубой цвет с беременной сестрой и подругой перила забора и печет праздничный торт. В песне Лана личными тревогами и признается, что любит российскую поэзию