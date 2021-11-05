Гурт "Абба" возз'єднався та випустив новий альбом [ Редактировать ]
"Мандрівка" завдовжки в 40 років. Гурт "АББА" повернувся з новим альбомом. Реліз платівки під назвою "Вояж" - перший після возз'єднання легендарної четвірки.
Останній альбом "АББА" вийшов у листопаді 1981, до речі, уперше на прогресивному на той час носієві - компакт-диску. Але упродовж наступних кількох років колектив розпався.
2018 світ облетіла звістка, що "АББА" знову разом. І ось уже в нову, цифрову епоху, свіжі пісні гурту можна послухати на інтернет-сервісах.
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