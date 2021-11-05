В пятницу, 5 ноября, центре Киева, на Европейской площади, полуголые парни запустили фейерверки на проезжей части перед гостиницей "Днепр".

Ребята были в одном нижнем белье и обуви. Движение по площади никто не перекрывал и фейерверки летели буквально в авто.

При этом еще один человек снимал это все на видео. После того как фейерверки закончились, они все убежали в один из подземных переходов на Европейской площади.

На данный момент неизвестно, с какой целью устроили шоу. Также нет информации о том, пострадал ли кто-то от рук хулиганов.

Напомним, что в начале сентября на Закарпатье трое школьников изнасиловали 14-летнюю девочку.

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