В центре Киева полуголые парни устроили шоу фейерверков (видео) [ Редактировать ]
В пятницу, 5 ноября, центре Киева, на Европейской площади, полуголые парни запустили фейерверки на проезжей части перед гостиницей "Днепр".
Ребята были в одном нижнем белье и обуви. Движение по площади никто не перекрывал и фейерверки летели буквально в авто.
При этом еще один человек снимал это все на видео. После того как фейерверки закончились, они все убежали в один из подземных переходов на Европейской площади.
На данный момент неизвестно, с какой целью устроили шоу. Также нет информации о том, пострадал ли кто-то от рук хулиганов.
Напомним, что в начале сентября на Закарпатье трое школьников изнасиловали 14-летнюю девочку.
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