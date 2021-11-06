У Європі - європейський рівень! Навіть, якщо це стосується фейкових сертифікатів про вакцинацію. Там ділки навчилися підробляти не лише паперові довідки, а й цифрові. Ба більше, в мережі з'явився фейковий ковід-сертифікат Адольфа Гітлера, який не відрізнити від справжнього. І саме це змусило країни ЄС взятися за серйозне розслідування.

Які розцінки в ЄС і як із цим намагаються боротися - дізнавалась Олена Абрамович.

Адольф Гітлер зробив щеплення препаратом від Biontech. Другий укол отримав першого жовтня і має чинний сертифікат, виданий у Франції. З такою новиною вийшла німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Фальшивий документ із QR-кодом, який справно працює, журналісти виявили в соцмережах. І почали бити на сполох - це не просто якийсь там жарт.

Цим сертифікатом про щеплення, який циркулює на кількох інтернет-форумах і в групах Telegram, рекламує свої послуги виробник фальшивок. І він може мати доступ до абсолютно секретного ключа, який країни ЄС використовують для генерування Qr-кодів.

Тему підхопили нідерландські журналісти. Знайшли рекламу - не лише сертифікатів Гітлера, а й Міккі Мауса та Губки Боба. З'ясували вартість для тих, хто хоче замовити QR-код на своє ім'я. 300 євро - і ви начебто вакцинувались у Польщі або Франції. Схоже розслідування раніше робили й бельгійські журналісти, щоправда, про паперові довідки тестів. У поліції не могли відрізнити, де справжній документ, а де підробка.

Режі Калу, речник федеральної поліції Бельгії:

Так, їх легко підробити, але наявність вищого рівня захисту не спростить нам роботи й не допоможе досягти цілі. Треба запровадити цілу низку процедур, це коштуватиме чимало - як для країни, так і для платників податків. І для чого? Щоб потім мати ті самі підробки, тільки кращої якості?

Для вищого рівня захисту, власне, і було запроваджено цифровий сертифікат у вигляді QR-коду. Та навіть його навчилися швидко підробляти. У найпримітивнішому вигляді. За 50-100 євро продавали фото чужого QR-коду. Виявити фальшивку можна було просто перевіривши посвідчення особи - ім'я не збігалося. У Бельгії за таке можна отримати від одного місяця до п'яти років за ґратами.

Сара Дюран, речниця прокуратури Брюсселя:

Якщо людина надає свої особисті дані для створення несправжньої довідки, її можна розцінювати як співавтора фальсифікації, і карати таким же чином, як і того, хто її продає.

Французька влада лякала трьома роками тюрми та сорока п'яти тисячами євро штрафу. Фальсифікатори, тим часом навчилися генерувати коди, які неможливо відрізнити від справжніх. Аналітики пишуть, що швидше за все авторизовану систему, яка видає документи, зламали хакери. І ключ до неї продали виробникам фальшивих довідок. Декілька країн ЄС взялися спільно це питання розслідувати.