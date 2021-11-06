Заблукав, але сам допоміг себе знайти! Напередодні в Карпатах загубився 12-річний хлопець. Дитина приїхала на відпочинок у Яремче із родиною.

Усі разом вони піднялися на гору Хом'як. Та під час спуску підліток вирішив зрізати шлях і пішов навпростець. Але заблукав. Попри юний вік, хлопець не розгубився, він одразу зателефонував до служби екстреної допомоги. І навіть скинув рятувальникам свої координати. Тож хлопчика знайшли, і вже за годину він побачився з батьками.

Микола Бахтєн, врятований турист: