Загублений у горах підліток допоміг себе знайти [ Редактировать ]
Заблукав, але сам допоміг себе знайти! Напередодні в Карпатах загубився 12-річний хлопець. Дитина приїхала на відпочинок у Яремче із родиною.
Усі разом вони піднялися на гору Хом'як. Та під час спуску підліток вирішив зрізати шлях і пішов навпростець. Але заблукав. Попри юний вік, хлопець не розгубився, він одразу зателефонував до служби екстреної допомоги. І навіть скинув рятувальникам свої координати. Тож хлопчика знайшли, і вже за годину він побачився з батьками.
Микола Бахтєн, врятований турист:
Я коли заблукав, я одразу цього не зрозумів. Йшов-йшов до низу до дороги. Але там були собаки. Мені було страшно, тому я пішов в розлом. Там я вже не знав що робити, як кричав "допоможіть"… Далі подзвонив 112, тому що був обречен. Зв'язку не було, лише екстрений виклик.
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