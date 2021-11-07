Загалом існує понад 70 різновидів борщу: з томатами, салом, рибою і навіть грушами, журавлиною.

Князівський, гетьманський, королівський, а ще з варенням, грушами, молоком та навіть на кропиві. Загалом, понад 70 різновидів.

Український борщ - не лише рекордсмен за кількістю рецептів, а й одна з найстаріших і найсмачніших страв. І водночас - лакмусовий папірець для нашого гаманця. Бо за індексом борщу (вартості його основних продуктів) економісти визначають, наскільки біднішими або багатшими ми з вами стали. Тож скільки сьогодні коштує приготувати борщ? Розкаже Мар'яна Мартин.

Мар'яна Мартин, кореспондентка:

100 гривень. Що можна було купити на цю суму в часи моєї юності? На хвилиночку, у двохтисячному році такою була мінімальна зарплата, а якщо точніше, тоді вона становила 90 гривень. Цікаво, чи вкладусь я в суму, на яку колись місяць жили сім'ї, аби нині купити банальний борщовий набір.

Із своєю сотнею йду на ринок в Ужгороді. Очі розбігаються. Товар на будь-який смак та гаманець.

Мар'яна Мартин, кореспондентка:

Певно, немає в Україні людини, яка не куштувала рідний український борщ. Тисячі господинь - тисячі рецептів. Поцікавимося в ужгородців, як вони готують відомий супчик.

І який він - найкращий та найсмачніший рецепт борщу?

Станіслав та Оксана, жителі Ужгорода:

-Спеції, я добавляю спеції. -Я спеції не даю, я даю шпинат, щавель, дають люди чорнослив і дають люди яблука до борща.

Катерина, жителька Ужгорода:

Свікла, капуста, говядина, морковка, що ще я кладу, картоплю.

Марія, жителька Ужгорода:

Я не люблю класти ні фасолю, ні гриби, я люблю натуральний.

Загалом існує понад 70 різновидів борщу: з томатами, салом, рибою і навіть грушами, журавлиною, вареними яйцями та на молоці. Я ж, за порадами ужгородців, купуватиму лише основні інгредієнти. До того ж, не варто забувати, що мій бюджет - усього 100 гривень. Спершу визначаю основу - це, звичайно ж, м'ясо і буряк. Скуповуватися починаю з овочевого асорті.

За словами моїх народних експертів, червоний перець надасть борщику додаткової густоти та кольору. Коштує він 35-40 гривень за кілограм. А в моєму випадку за одну штуку - мінус 15 гривень із гаманця.

Іду далі, ось і цибулька. Минулого року вона коштувала 7-8 гривень за кіло. Тепер - у середньому просять 12-15.

-Ну, важте, то маєте 2 гривні. - 2 гривні - це мені підходить.

Ну, і який борщ без моркви та кореня петрушки?

-Добрий день, треба мені гарну одну морквинку і корінь петрушки.

За останні два роки вони зросли в ціні майже вдвічі. Тож тепер за них доведеться викласти…14

А ще треба купити зелень...

-І вам за укроп скільки я винна? - 10. -10 грн, ого який дорогий.

-Все, в нас залишилося 60 гривень, треба купити капусту.

На щастя, порівняно з іншими продуктами, за останній рік капуста здорожчала лише на третину. Сьогодні вона коштує близько 10 гривень.

Грошей лишилася половина, а ще немає ані м'яса, ані головного інгредієнта борщу - буряка.

-Давайте два беремо, щоб борщ почервонів. - Буде файний, видите, який червоний.

Минулого року за такі гроші я могла купити кілограм буряків. Сьогодні - лише дві штуки. Також беру чотири картоплини. Бульба, до речі, цьогоріч на 15 відсотків дешевша. Але мій бюджет це не дуже врятує. У гаманці - тільки 41 гривня. Цікаво, чи куплю я за ці кошти м'яса?

-Я маю 41 гривню на борщ. Що ви мені порадите? - Рьобра, рьобра свинні, два стейка на цю суму. Можуть бути ребра телячі.

Негусто, всього чотири половинки реберець. Зате телячих. І це при тому, що продавець робить знижку - 3 гривні.

Можемо йти готувати борщ, весь набір є.

А як би ще хотілося додати копченого сальця, свіжої сметанки, приправ, пампушок... Але, на жаль, гроші закінчилися.

Борщ, звичайно, став би суперсмачним. Але й здорожчав би на 100-150 гривень.

Дарина Балаж, жителька Ужгорода:

В Україні є багато рецептів борщів, но в моєї бабусі самий найкращий рецепт на всьому світі.

Знайомтеся, це моя племінниця Даринка. Вона веде мене на кухню своєї бабусі Наталки. Все, що купила, віддаю господині.

Наталія Попович, жителька Ужгорода:

-Капуста, картопля, реберця. Зараз ми перевіримо. - Попереджаю, тут все рівно на 100 гривень. -Так як ми закарпатські хозяйки, зможемо впаратися з цими продуктами.

Беремося до роботи.

Шинкуємо капусту, моркву. Даринка теж намагається допомогти.

Наталія Попович, Дарина Балаж, жительки Ужгорода:

Морковка - це самі вітамінчики в борщику, без неї .. -А потім ми поріжемо на кружечки? Можемо і на кружечки, але щоб був смачніший борщик, ми візьмемо нашу терочку і потремо.

І я не пасу задніх.

Так як у нас бюджет 100 грн, значить будемо вкладатися у 100 грн. Ставимо мяско, реберцята, я мішаю, давлю лимон.

Лимончик потрібен, аби борщик став ще червонішим.

Наталія Попович, жителька Ужгорода:

І поливаємо соком і додамо сюда іще сахарочок, всьо і він трошечки постоїть, перемішаємо, і в кінці добавимо. Побачиш, який він буде червоний.

Поки м'ясо та частина овочів тушкується, розмовляю з господинею. Та згадує - раніше за 100 гривень можна було не лише скупитися на борщ, а й місяць прожити.

Наталія Попович, жителька Ужгорода:

Якщо це було 90 гривень - це була нормальна середньостатистична. Прожиточний мінімум, на який можна було прожити. Ну що це таке 100 грн, це може відповідь дати собі кожна людина. Кілограм м'яса - 125 грн, 128 це свинина, і 135 телятина? Да? Навіть дорожче. Навіть ти не купиш навіть кілограм мяса.

-А як там борщик? О, заходи.

Сто гривень. Що це за сума очима дітей? Питаю в Даринки.

Дарина Балаж, жителька Ужгорода:

Я думаю, що це мало. Ну можна за них купити, можна собі взяти чіпси, сало.

А що там у нас на плиті?

Наталія Попович, Дарина Балаж, жительки Ужгорода:

Я заливаю кіпяченою водою, і тепер воно буде варитися.

Ще 40 хвилин, і вуаля - наш борщик майже готовий.

І він неймовірний.

-І вішенка та тортє -що в нас? Смееетана. -Пробуємо? –Так, клас.

Звісно ж, на лимон, сметану, спеції мені грошей просто не вистачило б. Усе це - з поличок нашої господині. Я ж за свою сотню змогла купити: 4 яловичі ребра, 4 картоплини, 2 буряки, морквину, корінь петрушки, капусту, перчик та зелень. Із цих продуктів вийшла каструля борщу на шістьох осіб. Негусто, але такі реалії сьогодення.