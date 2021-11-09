Нацгвардія пройшла іспит перед сотнею іноземних військових аташе [ Редактировать ]
Шукали вибухівку, десантувалися та атакували ворога. Нацгвардійці на полігоні під Києвом показували, на що здатні, перед... пів сотнею військових аташе. Чи вразили іноземців? Розкаже Василь Богайчик.
-Трішки сором'язливий, але добре в нього виходить.
У Арана сьогодні - спецмісія. Він шукатиме вибухівку в місті. На службі собака три роки, і весь цей час працює пліч-о-пліч з військовим на позивний "Алтай".
Показати свої вміння перед іноземними військовими аташе мають усі підрозділи Нацгвардії. Це така собі ревізія на відповідність міжнародним стандартам. Перша локація - уявний центр міста. Тут активісти зібрали Майдан. Запалили шини й атакували правоохоронців.
-Шановні громадяни. Ваші дії є протиправні. Просимо вас розійтися.
Заворушення поліція приборкала. Одного учасника затримали. Жертв немає. І це найкраща оцінка для вишколу.
Василь Богайчик, кореспондент:
А вже на полігоні перед іноземними партнерами нацгвардійці відпрацьовують навички зі стрілецької зброї, а також евакуації бійців з поля бою.
За сценарієм, військові десантуються на поле бою. Завдання - знищити ворога і його техніку.
-Автомобіль противника знищити! - Ціль бачу. Працюю. Вистріли.
По ворогу гатять із танків та гелікоптерів.
Ворог врешті відступив. Атаку відбили. Але серед нацгвардійців є поранений. Йому медичну допомогу колеги надають на місці та евакуюють.
А далі найприємніше. За виконані на відмінно завдання бійці отримують нагороди.
-Дякую за службу. - Служу українському народу.
Такою презентацією, кажуть в МВС, хотіли показати іноземним гостям, що допомогу, яку вони надають, Україна використовує ефективно. Закуплена і техніка, і військові навіть курси англійської пройшли.
Мері Акопян, заступниця міністра внутрішніх справ України:
І я думаю, що нам вдалося сьогодні дуже детально донести і функції Нацгвардії, і роль Нацгвардії в системі Міністерства внутрішніх справ.
Іноземні військові аташе вишколом задоволені. Кажуть - під час навчань не помітили жодних помилок.
Надо, головний сержант тактичної групи програми Unifier:
Однозначно вражає обладнання та спорядження. Та ще більше - професіоналізм і точність, із якою працюють нацгвардійці.
Ральф Маєр, віцепрезидент Асоціаціїї іноземних військових аташе Київського регіону:
Ми інформуємо про висновки наш уряд і військові установи. Я передам лише хороші результати у свій штаб у Берліні.
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