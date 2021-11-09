Показати свої вміння перед іноземними військовими аташе мають усі підрозділи Нацгвардії.

Шукали вибухівку, десантувалися та атакували ворога. Нацгвардійці на полігоні під Києвом показували, на що здатні, перед... пів сотнею військових аташе. Чи вразили іноземців? Розкаже Василь Богайчик.

-Трішки сором'язливий, але добре в нього виходить.

У Арана сьогодні - спецмісія. Він шукатиме вибухівку в місті. На службі собака три роки, і весь цей час працює пліч-о-пліч з військовим на позивний "Алтай".

Показати свої вміння перед іноземними військовими аташе мають усі підрозділи Нацгвардії. Це така собі ревізія на відповідність міжнародним стандартам. Перша локація - уявний центр міста. Тут активісти зібрали Майдан. Запалили шини й атакували правоохоронців.

-Шановні громадяни. Ваші дії є протиправні. Просимо вас розійтися.

Заворушення поліція приборкала. Одного учасника затримали. Жертв немає. І це найкраща оцінка для вишколу.

Василь Богайчик, кореспондент:

А вже на полігоні перед іноземними партнерами нацгвардійці відпрацьовують навички зі стрілецької зброї, а також евакуації бійців з поля бою.

За сценарієм, військові десантуються на поле бою. Завдання - знищити ворога і його техніку.

-Автомобіль противника знищити! - Ціль бачу. Працюю. Вистріли.

По ворогу гатять із танків та гелікоптерів.

Ворог врешті відступив. Атаку відбили. Але серед нацгвардійців є поранений. Йому медичну допомогу колеги надають на місці та евакуюють.

А далі найприємніше. За виконані на відмінно завдання бійці отримують нагороди.

-Дякую за службу. - Служу українському народу.

Такою презентацією, кажуть в МВС, хотіли показати іноземним гостям, що допомогу, яку вони надають, Україна використовує ефективно. Закуплена і техніка, і військові навіть курси англійської пройшли.

Мері Акопян, заступниця міністра внутрішніх справ України:

І я думаю, що нам вдалося сьогодні дуже детально донести і функції Нацгвардії, і роль Нацгвардії в системі Міністерства внутрішніх справ.

Іноземні військові аташе вишколом задоволені. Кажуть - під час навчань не помітили жодних помилок.

Надо, головний сержант тактичної групи програми Unifier:

Однозначно вражає обладнання та спорядження. Та ще більше - професіоналізм і точність, із якою працюють нацгвардійці.

Ральф Маєр, віцепрезидент Асоціаціїї іноземних військових аташе Київського регіону: