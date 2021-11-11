В четверг, 11 ноября, глава МВД Денис Монастырский вылетел на Волынь, чтобы проверить готовность защиты украинской границы от искусственно созданного миграционного кризиса. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Также на место выехали:

глава Госпогранслужбы Сергей Дейнека,

глава Нацполиции Игорь Клименко,

замглавы Нацгвардии Юрий Лебедь.

В рамках рабочей поездки в Волынскую область, на участок пограничного подразделения Грабово Луцкого пограничного отряда, будут проведены учения для боевой координации между всеми подчиненными структурами МВД: Государственной пограничной службой, Национальной полицией, Национальной гвардией Украины, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и Миграционной службой.

"С целью противодействия потенциальному кризису с мигрантами мы привлечем все пять структур МВД без исключения, как единственный кулак внутренней безопасности Украины", - заявил Монастырский.

Читайте также, на белорусско-польской границе собрались сотни беженцев. Они прибыли у переходу Брузги-Кузница и готовы к штурму, в одном из видеороликов можно увидеть, как группа из нескольких сотен человек с рюкзаками, палатками и ковриками направляется к этому проходу.

Кроме того, в Министерстве внутренних дел Литвы заявили об отправке военных к польско-белорусской границе. Это связано со стремительным потоком мигрантов со стороны Беларуси. В МВД Литвы отказываются называть количество солдат, которые будут перемещены к границам.

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