Принц Уельський вручив Елтону Джону орден [ Редактировать ]
Музикант Елтон Джон отримав орден "Кавалерів пошани" Великої Британії. Урочиста церемонія відбулась у Віндзорському замку. Вручав нагороду сам принц Уельський. Орден Елтон Джон отримав за свою музичну творчість, що триває вже протягом п'яти десятиліть, а також за благодійну діяльність. Співак допомагає збирати кошти на боротьбу зі СНІДом. Орден "Кавалерів пошани" у 1917 році заснував Георг П'ятий - на знак визнання заслуг державного значення.
Елтон Джон, музикант:
Ми хочемо спробувати покласти край СНІДу до 2030 року. Це можливо. Тому, коли я перестану гастролювати, присвячу цьому весь час. З 1991 року ми зібрали понад пів мільярда доларів. Думаю, це непогано для невеликої організації.
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Урочиста церемонія відбулась у Віндзорському замку. Вручав нагороду сам принц Уельський. Орден Елтон Джон отримав за свою музичну творчість.
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