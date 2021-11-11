В сети появилось видео, как третьего президента Грузии Михаила Саакашвили переводили в тюремную больницу в Глдани.

На кадрах видно, что Саакашвили силой затащили в палату – политик сопротивлялся и фактически его занесли на руках.

Соответствующая запись, снятая пенитенциарной службой Грузии, была обнародована на странице Саакашвили в Facebook.

Уже в палате, как свидетельствует видео, Саакашвили устроил ссору с тюремщиками и повредил аппаратуру медицинского назначения.

Михаил Саакашвили в знак протеста против своего ареста объявил голодовку 1 октября. По словам его личного врача Николоза Кипиани, на 39-й день голодовки его состояние тяжелое, близкое к критическому.

Напомним, что 1 октября, задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Позже у Саакашвили опровергли эту информацию. Но вскоре появилось видео задержания экс-президента. А вскоре в МИД Украины вызвали посла Грузии.

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