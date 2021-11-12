Водій навіть не гальмував перед пішохідним переходом і їхав на червоне світло.

Двоє підлітків, яких учора в Харкові збив на переході позашляховик - у стабільному середньо важкому стані. Вони при тямі, і їхньому життю нічого не загрожує. А затриманий водій вже мав проблеми із законом. Нагадаю, напередодні ввечері Харків вразили кадри ДТП, у якому позашляховик Ленд-крузер не зупинився на червоний сигнал світлофора й буквально зніс двох дітей, які переходили дорогу "зеброю".

Ці кадри вкотре сколихнули країну. Позашляховик вилітає на перехресті - і зносить пішоходів. Двоє підлітків народилися в сорочці, бо після такого лишилися живі.

Сьогодні вже відомо, що це учні паралельних класів однієї школи. Обом по 13. Вони поверталися додому. Хлопця Олександра позашляховик ударом відкинув у бік. Дівчинку Дар'ю Ленд-крузер протягнув під бампером ще декілька метрів.

Світлана Горбунова-Рубан, заступниця Харківського міського голови:

У теперішній час стан дівчинки задовільний. Закрита черепно-мозкова травма. Струс головного мозку, забійна рана потиличної області. Хлопчик - закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забої грудної клітини, забої та садна м'яких тканей лівого передпліччя. У теперішній час стан дитини середнього ступеню важкості.

Водія позашляховика затримали. Його імені правоохоронці не називають. Відомо лише - йому 34 роки, живе поруч із місцем ДТП, у центрі Харкова, безробітній. До цього випадку вже мав проблеми із законом.

Дмитро Чубенко, речник прокурора Харківської області:

Він був у цьому році засуджений за крадіжку фотоапарата до трьох років позбавлення волі з умовним строком на 1 рік. Він притягався буквально місяць тому до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху щодо ДТП без постраждалих.

Та цього разу постраждалі є! Водій навіть не гальмував перед пішохідним переходом і їхав на червоне світло.

Дмитро Чубенко, речник прокурора Харківської області:

Він каже про те що, це трагічна ситуація трапилася через те, що він задивився на мобільний телефон під час керування автомобілем.

На місці поліція з'ясувала - водій не був п'яним. Але все ж був у стані наркотичного сп'яніння - під впливом метадону. Це показали результати наркологічної експертизи. Максимум, що загрожує за ДТП із постраждалими - 8 років ув'язнення. Сюди можуть додати і попередній умовний термін. Прокуратура вимагатиме і службового розслідування в поліції. Чи справді на 102 надходив дзвінок-попередження, що містом пересувається водій у неадекватному стані.