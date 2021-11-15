Учні молодших класів повернуться до школи у Львові, Черкасах і Сумах [ Редактировать ]
Досить дистанційки. Освітяни у окремих регіонах виходять на роботу у класи. Віднині повернуться за парти учні молодших класів у Львові, Черкасах і Сумах.
А усі без винятку школярі знову підуть до навчальних закладів у Рівному, Чернівцях та Харкові. Частину шкіл відкриють у Чернігові, Житомирі й Дніпрі.
У Києві через зростання захворюваності серед дітей школи залишаються працювати онлайн. Щонайменше - до 21 листопада.
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