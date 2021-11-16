В Киеве произошла стрельба возле суда в Святошинском районе. Несколько пуль попали в мужчину, который выходил из здания. В Киеве объявлена полицейская операция, чтобы задержать стрелка. Об этом сообщила столичная полиция.

Инцидент произошел возле Киево-Святошинского районного суда по адресу ул. Мельниченко, 1. Стрельба велась из автомобиля, который сразу же уехал с места преступления.

Адвокат Вадим Володарский находился в здании суда, когда началась стрельба. Своими наблюдениями он поделился в Facebook.

Захожу в кабинет судьи, чтобы сказать, что мы с клиентом явились. И во время разговора слышим выстрелы, 3 или 4. Судья встает и подходит к окну (его стол в кабинете возле окна). Потом я подхожу, и вижу, что на площадке перед судом лежит раненый, к нему подбегают люди. Точно среди них был сотрудник охраны суда. Потом уже видел из окна зала с/з, как ему оказывают помощь, затем приехала скорая (очень быстро) и его забрала.

На выходе из суда юрист пообщался с охранником, который сообщил, что стреляли в мужчину кавказской внешности, стрелок скрылся на сером "Infiniti".

Telegram-каналы сообщают, что злоумышленника задержали под Киевом. Раненого оперируют врачи. Он в тяжелом состоянии, в мужчину попало 4-5 пуль. По предварительной информации, пострадавшему 42 года, это ранее судимый гражданин Грузии.

Ранее "Подробности" писали о том, что под Львовом во время охоты застрелили мужчину.