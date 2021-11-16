В Киеве правоохранители задержали преступную группу, жертвами которой долгое время становились жители столичной Оболони. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Банду сколотил ранее судимый за совершение различных преступлений местный житель. Своими "замами" он сделал двух киевлян, которые подыскивали исполнителей преступлений и сами принимали в них участие.

Сам организатор принимал "заказы" по решению различных "проблем". На сегодня полиция установила причастность злоумышленников к 15 преступлениям.

Жителям Оболонского района поджигали балконы и двери, обрисовывали двери оскорбительными надписями, разбивали стекла и прокалывали колеса автомобилей, разбивали окна в помещениях.

Организатора и его подручных задержали 15 ноября. В ходе обысков у них изъяли оружие, арбалет, телескопические и резиновые палки, нунчаки, кастеты, радиостанции, газовые баллончики, "код-грабер" (взламыватель сигнализаций к автомобилям), а также 56 мобильных телефонов, "бухгалтерию" и более двух десятков стартовых пакетов.

Напомним, что на днях в Полтаве задержали "смотрящего" за городом, который под заказ "кошмарил" жителей и бизнесменов.