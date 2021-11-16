В Киеве задержали банду, которая "кошмарила" жителей Оболони (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Киеве правоохранители задержали преступную группу, жертвами которой долгое время становились жители столичной Оболони. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Банду сколотил ранее судимый за совершение различных преступлений местный житель. Своими "замами" он сделал двух киевлян, которые подыскивали исполнителей преступлений и сами принимали в них участие.
Сам организатор принимал "заказы" по решению различных "проблем". На сегодня полиция установила причастность злоумышленников к 15 преступлениям.
Жителям Оболонского района поджигали балконы и двери, обрисовывали двери оскорбительными надписями, разбивали стекла и прокалывали колеса автомобилей, разбивали окна в помещениях.
Организатора и его подручных задержали 15 ноября. В ходе обысков у них изъяли оружие, арбалет, телескопические и резиновые палки, нунчаки, кастеты, радиостанции, газовые баллончики, "код-грабер" (взламыватель сигнализаций к автомобилям), а также 56 мобильных телефонов, "бухгалтерию" и более двух десятков стартовых пакетов.
Напомним, что на днях в Полтаве задержали "смотрящего" за городом, который под заказ "кошмарил" жителей и бизнесменов.
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