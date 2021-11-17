"Возврат в прошлое": Папа Римский раскритиковал стены от мигрантов [ Редактировать ]
Источник: Vatican News
Строительство стен для сдерживания мигрантов и беженцев из зон военных конфликтов является одним из признаков возврата в прошлое. Об этом заявил Папа Римский Франциск в своей речи по случаю основания центра "Асталли" - римского отделения Иезуитской службы беженцев (JRS), передает агентство ANSA.
В последние десятилетия история демонстрирует признаки возврата к прошлому: конфликты снова вспыхивают в разных частях мира, национализм и популизм вновь появляются на разных широтах, строительство стен и возврат мигрантов в небезопасные места выглядят как единственное решение, на которое способны правительства, чтобы управлять передвижением людей. Однако за эти последние 40 лет и в этой пустыне появились признаки надежды, которые позволяют нам мечтать о том, чтобы двигаться навстречу... большему единству.
О беженцах и мигрантах Понтифик вспомнил из-за миграционного кризиса на границах Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией. Туда с начала года устремились мигранты с Ближнего Востока, ситуация резко обострилась 8 ноября. Несколько тысяч беженцев из Ирака и Сирии подошли к польской границе и не покидают приграничную зону. Некоторые - идут на прорыв через заграждение из колючей проволоки.
В Евросоюзе обвинили Александра Лукашенко в провоцировании миграционного кризиса и пригрозили новыми санкциями. Украина направила на границу с Беларусью 8,5 тысяч силовиков.
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