Строительство стен для сдерживания мигрантов и беженцев из зон военных конфликтов является одним из признаков возврата в прошлое. Об этом заявил Папа Римский Франциск в своей речи по случаю основания центра "Асталли" - римского отделения Иезуитской службы беженцев (JRS), передает агентство ANSA.

В последние десятилетия история демонстрирует признаки возврата к прошлому: конфликты снова вспыхивают в разных частях мира, национализм и популизм вновь появляются на разных широтах, строительство стен и возврат мигрантов в небезопасные места выглядят как единственное решение, на которое способны правительства, чтобы управлять передвижением людей. Однако за эти последние 40 лет и в этой пустыне появились признаки надежды, которые позволяют нам мечтать о том, чтобы двигаться навстречу... большему единству.

О беженцах и мигрантах Понтифик вспомнил из-за миграционного кризиса на границах Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией. Туда с начала года устремились мигранты с Ближнего Востока, ситуация резко обострилась 8 ноября. Несколько тысяч беженцев из Ирака и Сирии подошли к польской границе и не покидают приграничную зону. Некоторые - идут на прорыв через заграждение из колючей проволоки.

В Евросоюзе обвинили Александра Лукашенко в провоцировании миграционного кризиса и пригрозили новыми санкциями. Украина направила на границу с Беларусью 8,5 тысяч силовиков.