Папа Римский Франциск получил третью прививку от коронавируса. Прививка была сделана в рамках того, что в Ватикане началась ревакцинация от коронавируса. Об этом сообщает Digi24.

Пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни заявил:

Во второй половине октября Управление здравоохранения и гигиены Ватикана начало вводить третью дозу вакцины от коронавируса, отдавая предпочтение людям старше 60 лет и уязвимым слоям населения.

Вместе с Папой Франциском, 94-летний почетный Папа Бенедикт XVI также получил третью дозу вакцины. Первые две дозы вакцины Понтифик получил 13 января и 3 февраля.

Ранее мы писали о том, что Папа Римский призвал людей вакцинироваться от COVID.

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