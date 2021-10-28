Папа Римский сделал третью прививку от коронавируса [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Папа Римский Франциск получил третью прививку от коронавируса. Прививка была сделана в рамках того, что в Ватикане началась ревакцинация от коронавируса. Об этом сообщает Digi24.
Пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни заявил:
Во второй половине октября Управление здравоохранения и гигиены Ватикана начало вводить третью дозу вакцины от коронавируса, отдавая предпочтение людям старше 60 лет и уязвимым слоям населения.
Вместе с Папой Франциском, 94-летний почетный Папа Бенедикт XVI также получил третью дозу вакцины. Первые две дозы вакцины Понтифик получил 13 января и 3 февраля.
Ранее мы писали о том, что Папа Римский призвал людей вакцинироваться от COVID.
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