Белорусская компания "Гомельтранснефть" на трое суток ограничила прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Польши. Причина - внеплановый ремонт на одной из веток трубопровода. Об этом сообщил представитель "Транснефти" Игорь Демин, передает ТАСС.

Со вчерашнего дня "Гомельтранснефть" (Белоруссия) начал внеплановый ремонт на одной из веток магистрального нефтепровода "Дружба", ограничив прокачку в направлении Адамовой Заставы (Польша) ориентировочно на трое суток, при этом плановое задание месяца не пересматривается.

Оператор польского участка нефтепровода "Дружба" (компания PERN) осуществляет поставки на два НПЗ в Польше - в Плоцке ("Орлен") и Гданьске ("Лотос"), а также на два НПЗ в Германии - в местностях Шведт и Шпергау.

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Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод начинается в городе Альметьевск в Татарстане, затем проходит через Самару, Брянск и белорусский Мозырь, после чего разветвляется на два участка. Северный проложен по территории Беларуси, Латвии, Литвы, Польши и Германии. Южный участок протягивается в Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.

Длина нефтепровода "Дружба" - 8,9 тыс. км (из них 3,9 тыс. - в России), 46 насосных станций, 38 промежуточных насосных станций и резервуарные парки объемом 1,5 млн кубометров. Российский участок нефтепровода находится в ведении компании "Транснефть".

Напомним, что отношения между Варшавой и Минском накалены из-за миграционного кризиса на границах Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией, куда с начала года устремились мигранты с Ближнего Востока. Ситуация резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч беженцев из Ирака и Сирии подошли к польской границе и не покидают приграничную зону. Некоторые - идут на прорыв через заграждение из колючей проволоки.

В Евросоюзе обвинили Александра Лукашенко в провоцировании миграционного кризиса и пригрозили новыми санкциями. Украина направила на границу с Беларусью 8,5 тысяч силовиков.