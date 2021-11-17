В среду, 17 ноября, Министерство здравоохранения Украины дополнило стандарт госпитализации пациентов с коронавирусом. Об этом свидетельствует приказ Министерства здравоохранения.

Отныне стационарному лечению подлежат украинцы старше 60 лет, у которых болезнь протекает в средней тяжести.

В частности, новым приказом вносятся изменения в Стандарт стационарного лечения пациентов с коронавирусом 9.

В перечень оснований для госпитализации добавили пункт, согласно которому необходимо госпитализировать пациентов старше 60 лет со средней тяжестью течения болезни. До этого в стандарте не было условий по возрасту пациента.

Пациентов со средней тяжестью течения госпитализировали только при наличии признаков пневмонии и/или дыхательной недостаточности - увеличение частоты дыхательных движений выше нормы, кровохарканье, сатурация ≤ 93%.

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