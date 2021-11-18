Лідер політичної партії "Українська Стратегія Гройсмана", прем'єр-міністр України (2016-2019) Володимир Гройсман очолив рейтинг найкращих голів урядів з 2005 року. Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології в жовтні - листопаді 2021 року.

У дослідженні взяли участь понад 2 тисячі респондентів старше 18 років з усіх регіонів України. На питання "хто, на Ваш погляд, був (є) найкращим прем'єр-міністром України з 2005 року по сьогодення", 21,3% опитаних відповіли - Володимир Гройсман. На другому місці – Микола Азаров (13,5%), на третьому - Юлія Тимошенко (13,4%). Решта голів українських урядів набрали менше 10% голосів кожен. Чинний прем’єр-міністр Денис Шмигаль отримав 5,1% голосів підтримки респондентів.

Дослідники також опитали українців щодо оцінки професійних якостей прем'єр-міністрів. Відповідаючи на питання "хто з прем'єр-міністрів України найкраще би впорався з соціально-економічною ситуацією, що склалася зараз в Україні?", українці найчастіше згадували так само Володимира Гройсмана - 23,9% голосів респондентів. Друга – Юлія Тимошенко (18,1%), третій – Арсеній Яценюк (13%). Професійні якості чинного голови Уряду Дениса Шмигаля схвально оцінюють 5,9% опитаних українців.