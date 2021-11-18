Федеральний суд США виніс вирок прихильникові Трампа [ Редактировать ]
Три з половиною роки за ґратами за штурм Капітолію. Федеральний суд США виніс вирок прихильникові Трампа Джейкобу Ченслі, відомому як Шаман Квенон. Шостого січня світлини з напівоголеним велетнем у рогатому шоломі облетіли весь світ. За ними порушника й ідентифікували. Ченслі частково визнав провину. Також у нього діагностували шизофренію і біполярний розлад. Загалом справи через масові заворушення в Капітолії порушено проти 675 людей. Під час штурму, нагадаю, загинув поліцейський, ще кількох - поранили.
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Федеральний суд США виніс вирок прихильникові Трампа Джейкобу Ченслі, відомому як Шаман Квенон. Шостого січня світлини з напівоголеним велетнем у рогатому шоломі облетіли весь світ.
Федеральний суд США виніс вирок прихильникові Трампа Джейкобу Ченслі, відомому як Шаман Квенон.
Федеральний суд США виніс вирок прихильникові Трампа Джейкобу Ченслі, відомому як Шаман Квенон.
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