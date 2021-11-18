Три з половиною роки за ґратами за штурм Капітолію. Федеральний суд США виніс вирок прихильникові Трампа Джейкобу Ченслі, відомому як Шаман Квенон. Шостого січня світлини з напівоголеним велетнем у рогатому шоломі облетіли весь світ. За ними порушника й ідентифікували. Ченслі частково визнав провину. Також у нього діагностували шизофренію і біполярний розлад. Загалом справи через масові заворушення в Капітолії порушено проти 675 людей. Під час штурму, нагадаю, загинув поліцейський, ще кількох - поранили.