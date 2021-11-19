Под Киевом две фуры влетели в АЗС (видео) [ Редактировать ]
Источник: DTP.kiev.ua
В ночь на 19 ноября в Киевской области две фуры влетели в автозаправочную станцию. Авария произошла возле села Бзов Броварского района.
Два грузовика протаранили АЗС, расположенную на трассе. К счастью, взрыва в результате аварии не произошло. О пострадавших не сообщается.
На месте аварии работали медики, полиция и спасатели. Комментариев от Нацполиции и ГСЧС пока не было.
Напомним, что на днях под Киевом депутат от "Слуги народа" попал в ДТП.
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