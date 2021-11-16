Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев пострадал в аварии в Киевской области, где его Mercedes-Benz столкнулся с фурой. Авария произошла утром 15 ноября на трассе Киев – Одесса возле поворота на село Хлепче.

Как сообщают СМИ, за рулем легковушки находился сам депутат.

Отмечается, что Ковалев был трезв. Его госпитализировали в Белоцерковскую больницу для оказания медицинской помощи.

У нардепа медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму левого лучевого запястья и ушиб коленного сустава.

Патрульная полиция Киевской области 15 ноября сообщала о дорожно-транспортном происшествии с участием грузовика MAN и легковушки Mercedes-Benz. По данным свидетелей, водитель Mercedes на высокой скорости въехал в разворачивавшийся грузовик.

Читайте также, в Гороховском районе, который находится в Волынской области, водитель, находясь в нетрезвом состоянии, сбил детей. Согласно данным следствия, автомобиль Renault Megan Scienic находился под управлением 42-летнего местного жителя.

Кроме того, на автодороге в Николаевской области ночью автомобиль, в котором находились дети, на большой скорости столкнулся с другим транспортным средством. Водитель Chevrolet не получил существенных травм, на месте ДТП работала следственно-оперативная группа.

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