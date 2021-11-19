Внаслідок вибуху на заводі боєприпасів загинули четверо людей [ Редактировать ]
Четверо людей загинули через вибух на заводі боєприпасів в Румунії. Кілька робітників намагалися знешкодити протипіхотну міну, та вона здетонувала.
Ще четверо працівників постраждали. Усіх ушпиталили. Їхній стан стабільний. За фактом розпочато розслідування. Завод розташований у південному місті Бебень.
Він постачає снаряди для НАТО й Міністерства оборони Румунії. Два роки тому на цьому ж підприємстві внаслідок вибуху загинув 22-річний чоловік.
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Кілька робітників намагалися знешкодити протипіхотну міну, та вона здетонувала.
Споруда частково обвалилася. Поранені десятеро людей. З них чотирьох ушпиталили.
Споруда частково обвалилася. Поранені десятеро людей. З них чотирьох ушпиталили.
Лежав боєприпас поруч із теплотрасою. Як він опинився біля магістральної труби - досі невідомо.
Він показав їм документи, далі опустив вікно і підірвав газовий балон. Вибух відкинув правоохоронців від машини.