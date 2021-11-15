В Великобритании приняли решение о вакцинации дополнительной (бустерной) дозой вакцины от коронавирусной инфекции для граждан. Об этом сообщает издание The Guardian.

Каждый сможет привиться препаратом от Pfizer или Moderna независимо от того, какой тип препарата использовался во время первого курса. При этом привиться могут люди от 40 до 49 лет.

Отмечается, что промежуток между повторной иммунизацией должен составить шесть месяцев после иммунизацией второй дозой препарата.

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