В Украине за год подсолнечное масло подорожало на 67% в среднем до 63 грн за литр. До конца года ежемесячно оно будет дорожать на 1,5-2%.

Об этом сообщил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, подсолнечного масла нового урожая у нас еще нет, оно появится только в конце ноября-начале декабря. Но не стоит надеяться, что это масло будет дешевле.



"Энергоноситель фантастически дорогой, с 1 декабря минимальная зарплата +500 грн. Мы же понимаем, что все это ляжет в цену масла. Хорошо было бы, чтобы в этой ситуации масло было стабильным в цене, но я думаю, что его стоимость будет расти на 1,5-2% в месяц", – говорит эксперт.

По подсчетам Пендзина, подсолнечное масло сегодня в среднем по Украине стоит 63 грн. За последний месяц оно подешевело на 1%. При этом, с начала года подорожало на 49%, а за год(на аналогичную дату прошлого года) − на 67%.

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Как объясняет эксперт, на ситуацию с ценами на подсолнечное масло в Украине влияет наш статус крупнейшего его экспортера. По словам Пендзина, мы вырабатываем 6,5 млн тонн, а внутри страны только 450-500 тыс. тонн. Потому мы напрямую завязаны на мировую динамику цен на подсолнечное масло. Если в мире цена выросла на 90%, в Украине она не может упасть.

Как ранее сообщали, в Украине в ближайшее время будет дорожать импортный сыр из-за резкого скачка цен в Европе.

Кроме того, стоимость мяса и рыбы в этом году значительно выросла, если сравнивать с прошлым. Это привело к снижению ее потребления на внутреннем рынке страны.

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