Взагалі, США можуть збільшити військову допомогу Україні для протидії російській агресії.

Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела у Держдепі. За їхніми даними, зокрема ідеться про передачу Україні протитанкових ракетних комплексів "Джевелін", мінометів та систем ППО Стінгер, а також військової техніки, яка раніше призначалася Афганістану. Крім того, у Вашингтоні розглядають можливість відрядження до України своїх військових радників.