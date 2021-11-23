США можуть збільшити військову допомогу Україні [ Редактировать ]
Взагалі, США можуть збільшити військову допомогу Україні для протидії російській агресії.
Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела у Держдепі. За їхніми даними, зокрема ідеться про передачу Україні протитанкових ракетних комплексів "Джевелін", мінометів та систем ППО Стінгер, а також військової техніки, яка раніше призначалася Афганістану. Крім того, у Вашингтоні розглядають можливість відрядження до України своїх військових радників.
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Зі Сполучених Штатів в Одесу, на борту транспортного судна прибули два патрульні катери.
США можуть збільшити військову допомогу Україні для протидії російській агресії. Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела у Держдепі.
За даними CNN, зокрема ідеться про передачу Україні протитанкових ракетних комплексів "Джавелін", мінометів та систем ППО "Стінгер", а також військової техніки, яка раніше призначалася Афганістану.
Через Босфор у Чорне море увійшов вантажний корабель, який везе Україні два американські броньовані катери.