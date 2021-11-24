У Криму силовики затримали жінок та журналістів [ Редактировать ]
В окупованому Криму нові масові затримання людей. Біля спецприймальника російські силовики загнали в автобус понад 30 кримських татар. Серед них 10 жінок та четверо журналістів. Усі вони зібралися, щоб зустріти адвоката Едема Семедляєва, який відбував адміністративний арешт за відмову припинити аудіозапис і мав у вівторок вийти на волю. Нагадаю, захисника ув'язнили 11 листопада.
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