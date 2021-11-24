Ольга Сумская испугала фанатов неудачной "пластикой" лица [ Редактировать ]
Источник: Instagram
Актриса и телеведущая Ольга Сумская в свои 55 лет имеет невероятную фигуру. Радикальных хирургических вмешательств в ее внешность, по словам артистки, у нее не было, ее внешний облик - результат ежедневной работы над собой.
Вместе с тем Сумская не боится показывать свои морщинки и казаться смешной или "неидеальной".
Такие откровения поклонники актрисы воспринимают положительно, а женщины-ровесницы и вовсе благодарят за вдохновение не прятать от мира лицо с признаками зрелости.
Тем больше удивила Сумская недавним сторис, которую она выложила в Instagram.
На ней артистка предстала, как жертва модных пластических операций - суженный нос, острые скулы и подбородок, впалые щеки и накачанные губы.
К счастью, это оказался лишь фильтр для видео. Результат таких преображений не понравился и самой Сумской, и немало удивил поклонников в Сети. После таких метаморфоз натуральная красота ценится еще больше.
Ранее мы писали о том, что Ольга Сумская снова стала бабушкой. А Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, в то время, как Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.
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