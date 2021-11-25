В населенном пункте Задонецкое, который находится в Чугуевском районе Харьковской области, водолазы выловили со дна озера реактивный снаряд. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Взрывоопасный предмет был обнаружен на дне Белого озера местными жителями во время рыбалки. Они вызвали на место специалистов.

По вызову было направлено отделение подводного разминирования Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины. Во время обследования дна водоема саперы-водолазы изъяли реактивный снаряд WK Flat калибром 320 мм.

Отмечается, что после изъятия сотрудники ГСЧС отвезли взрывоопасный предмет на специальный полигон, где он был ликвидирован.

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Кроме того, в Криворожском районе на поле гражданин обнаружил фугасную авиационную бомбу весом 100 килограммов. Спасатели вовремя прибыли на место происшествия и обезвредили снаряд, во время поиска металлолома на поле, мужчина обнаружил опасную бомбу.

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