У "Дії" з'явився сертифікат негативного ПЛР-тесту [ Редактировать ]
Українцям більше не обов'язково носити з собою результат ПЛР-тесту.
Відтепер його можна згенерувати у застосунку "Дія".
Сертифікат про негативний ПЛР-тест зберігатиметься у додатку протягом 72-х годин з моменту здачі аналізів.
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