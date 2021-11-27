Столица Украины окажется в плену густого тумана [ Редактировать ]
В Киеве и области в воскресенье, 28 ноября, будет наблюдаться ухудшение погодных условий в виде тумана. Об этом сообщает пресс-служба "Укргидрометцентра".
Таким образом, утром из-за тумана видимость не будет превышать 200-500 метров, в связи с чем в регионе был объявлен 1 (желтый) уровень опасности. При этом ночью и утром туман накроет большинство западных, центральных и южных областей.
Отмечается, что в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили водителей, что во время управления автомобилем в тумане следовать следующим советам:
- Снизить скорость движения;
- При наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- Держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- При остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- Избегать резких маневров на дороге.
Читайте также, в международном одесском аэропорту не смогли своевременно прилететь четыре самолета. Причиной стал сильный туман, в районе Одессы погодные условия улучшились, и лайнеры компании Ryanair завершают рейсы.
Кроме того, в Украине нигде не ожидается осадков, однако следует быть осторожным из-за густых туманов. На следующей неделе прогнозируют новую волну похолодания, "прошитые" холодным воздухом туманы будут снижать видимость для водителей и пешеходов и могут своей сыростью быть некомфортными для аллергиков.
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