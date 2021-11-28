До порту Одеси прибули два американські катери класу "Айленд" [ Редактировать ]
Бойове підкріплення. Два американські катери типу "Айленд" - прибули цього тижня до порту Одеси. Доправили їх з американського Балтимора на вантажному кораблі. Нові судна - вже під українським прапором і з українськими іменами - "Фастів" та "Суми", - патрулюватимуть акваторію Чорного та Азовського морів. Катери - оснащені гарматами та кулеметами. Їх безплатно, як допомогу, надали Сполучені Штати. Тож тепер суден типу "Айленд" - у нас чотири. До того ж усі екіпажі моряків проходять додатковий курс підготовки. Навчаються у береговій службі США - шість тижнів. До відряджання в Україну нині готується іще один такий же катер. Він матиме назву "В'ячеслав Кубрак" - на честь загиблого на Донбасі морського піхотинця.
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Вони отримали назви "Фастів" та "Суми". США передали їх нашим військовим морякам для патрулювання Чорного та Азовського морів.
Це в межах безпекової допомоги Вашингтона Києву. Зокрема, в посольстві США в Україні зазначили - судна допоможуть зміцнити морську безпеку.
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