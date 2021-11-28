Бойове підкріплення. Два американські катери типу "Айленд" - прибули цього тижня до порту Одеси. Доправили їх з американського Балтимора на вантажному кораблі. Нові судна - вже під українським прапором і з українськими іменами - "Фастів" та "Суми", - патрулюватимуть акваторію Чорного та Азовського морів. Катери - оснащені гарматами та кулеметами. Їх безплатно, як допомогу, надали Сполучені Штати. Тож тепер суден типу "Айленд" - у нас чотири. До того ж усі екіпажі моряків проходять додатковий курс підготовки. Навчаються у береговій службі США - шість тижнів. До відряджання в Україну нині готується іще один такий же катер. Він матиме назву "В'ячеслав Кубрак" - на честь загиблого на Донбасі морського піхотинця.