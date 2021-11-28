У неділю, 28 листопада, в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" міністерка соціальної політики України Марина Лазебна розказала, як підвищиться розмір виплат з грудня 2021 року.

З 1 грудня заплановано підвищення пенсій. У пенсіонерів, вік яких сягає 60 років і є повний стаж, їх мінімальна пенсійна виплата зростає на 200 гривень. Мінімальна пенсія зросте на 80 гривень. У нас зростають всі підвищення і доплати до пенсії, які прив'язані до прожиткового мінімуму.

Також Лазебна додала, що були підвищені пенсії на 400 гривень, у кого вік більше 75 і до 80. Наступний рік принесе 1 етапів підвищення пенсій, зокрема індексацція. а також ті пенсіонери, які мають вік 70 і більше років - вони будуть отримувати не менше 3 тисяч гривень.

Крім того міністерка розповіла і про накопичувальну пенсійну систему, Вона розкрила деталі про прийняття законопроекту у парламенті.

Нарешті в Україні є шанс, що запрацює трирівнева пенсійна система і відповідний законопроект є в парламенті і проходить обговорення, якщо до кінця року його підтримають, то це буде фундамент, на якому ми будемо будувати нову накопичувальну пенсійну систему.

У кожної застрахованої людини буде свій накопичувальний рахунок. Роботодавець буде спачувати один відсоток туди і один відсоток бонусом буде запропонований державою Людина сама буде вибирати приватний фонд. Також Лазебна додала, що у 2022 році субсидіанти не будуть мати проблем з отриманням субсидії.

Читайте також, проєкт держбюджету на наступний рік депутати ухвалили у першому читанні. Очікується незначне підвищення мінімальної пенсії, до грудня наступного року вона становитиме 2093 гривень.

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