Вони біжать, щоб підтримати тих, кому це вкрай необхідно.

"Щедрий забіг" днями пройшов у Києві. Організаторам благодійного заходу вдалося зібрати понад 7 мільйонів гривень. Кошти розподілять серед 87 фондів України, що допомагають пенсіонерам, дітям і дорослим з інвалідністю, проблемами серця, онкологією. Забіг провели до так званого "щедрого вівторка", який завтра відзначатиме світ. Більше знає Марина Глущенко .

Вони біжать, щоб підтримати тих, кому це вкрай необхідно. Майже дві з половиною тисячі учасників з усього світу зробили понад 11 тисяч пожертв у десятки доброчинних фондів України. Аби долучитися до заходу, необхідно було вибрати фонд зі списку і дистанцію. Кияни стартували від Лялькового театру, Олександрівської церкви, Аскольдової могили, Пейзажної алеї та Ботанічного саду. Але не мовчки.

Тетяна Гриньова, організатор благодійного забігу:

Що це значить: ви отримуєте разом зі своїм стартовим пакетом аудіогід, який начитали відомі українці - Пьяно Бой, Онука, Крихітка Цахес, Ярослав Лодихин, Соломія Вітвицька. І коли ви біжете свою дистанцію, ви слухаєте свій аудіогід про той фонд, який вибрали ви і дізнаєтесь про те, що відбувається в Україні і світі і проживаєте свій власний досвід.

Дорослі й діти, поодинці й групами - бігуни долали відстань на 2, 5 і 10 кілометрів. Акторка театру на Подолі Дар'я обрала 5-ти кілометровий маршрут. Каже, сил не забракне ще й на вечірню виставу.

Дар`я Малахова, учасниця забігу:

Її можна подолати навіть не бігаючи, а просто прогулюючись Києвом, тому що в нас сьогодні увечері вистава ще в театрі на Подолі. Тому хтось буде з хлопців біжати, а я буду сьогодні гулятися.

Через карантинні обмеження загального старту не було. Бігуни отримували свої пакети в обумовленому місці або поштою. А разом з ними - і відзнаку, печиво-медаль. Та учасники кажуть: перемога для них - не лише здолати дистанцію.

Павло, учасник забігу:

Мы с ребятами занимаемся благотворительностью не первый год и для нас это важно. Это наша жизнь. Регулярно это надо просвещать, потому что в принципе, когда ты делаешь кому-то хорошо, то на самом деле делаешь хорошо себе. Это и духовное развитие, и в целом это хорошо, это добро.

Зібрані гроші спрямують на лікування та реабілітацію людей із різними захворюваннями. Організатори вже планують провести такі забіги й наступного року.