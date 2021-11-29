Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, как возник новый штамм коронавируса "Омикрон".

"Если у человека в организме нет вообще никаких антител, не надо вирусу мутировать, он просто вызывает болезнь. Если антител много и они нейтрализующие, то вирус тоже не может мутировать, он просто не может начинать размножаться. Мутации происходят в организме людей, у которых малое количество антител и они нечетко совпадают", - пояснил Комаровский.



Он добавил, что наиболее "удачными" объектами для мутации вирусов являются дети и люди с ослабленной иммунной системой - например, ВИЧ-инфицированные. Южная Африка, где и возник "Омикрон", как раз и является одним из самых ВИЧ-опасных регионов.

Однако на данный момент нет достаточных данных о большей опасности новой мутации.

"Теоретически это очень должно человечеству не повезти, чтобы одновременно возник вирус, который будет и размножаться лучше "Дельты", и тяжелее переноситься. Сейчас у заболевших главный симптом — общая слабость", - уточнил Комаровский.

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Он добавил, что ответы на большинство вопросов, касающихся новой мутации, будут получены в течение ближайших 10-14 дней.

Читайте также, в американской фармацевтической корпорации Moderna анонсировали создание препарата против южноамериканского штамма COVID-19 "омикрон". Новый штамм включает мутации, наблюдаемые в "дельта"-варианте.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании оценила новый вариант коронавируса, впервые выявленного в Южной Африке и Ботсване, как вызывающий беспокойство. Предполагается, что этот штамм легче передается.

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