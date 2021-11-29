Комаровский объяснил возникновение нового штамма "Омикрон" [ Редактировать ]
Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, как возник новый штамм коронавируса "Омикрон".
"Если у человека в организме нет вообще никаких антител, не надо вирусу мутировать, он просто вызывает болезнь. Если антител много и они нейтрализующие, то вирус тоже не может мутировать, он просто не может начинать размножаться. Мутации происходят в организме людей, у которых малое количество антител и они нечетко совпадают", - пояснил Комаровский.
Он добавил, что наиболее "удачными" объектами для мутации вирусов являются дети и люди с ослабленной иммунной системой - например, ВИЧ-инфицированные. Южная Африка, где и возник "Омикрон", как раз и является одним из самых ВИЧ-опасных регионов.
Однако на данный момент нет достаточных данных о большей опасности новой мутации.
"Теоретически это очень должно человечеству не повезти, чтобы одновременно возник вирус, который будет и размножаться лучше "Дельты", и тяжелее переноситься. Сейчас у заболевших главный симптом — общая слабость", - уточнил Комаровский.
Он добавил, что ответы на большинство вопросов, касающихся новой мутации, будут получены в течение ближайших 10-14 дней.
Читайте также, в американской фармацевтической корпорации Moderna анонсировали создание препарата против южноамериканского штамма COVID-19 "омикрон". Новый штамм включает мутации, наблюдаемые в "дельта"-варианте.
Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании оценила новый вариант коронавируса, впервые выявленного в Южной Африке и Ботсване, как вызывающий беспокойство. Предполагается, что этот штамм легче передается.
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