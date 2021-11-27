В Винницкой области произошло столкновение многотонного грузовика и двух легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

В ходе дорожно-транспортного происшествия водитель фуры Iveco Stralis во время выполнения маневра разворота допустил выезд на полосу встречного движения, где в него въехали легковушки Volkswagen Touran, а также Citroen Berlingo.

Отмечается, что в результате аварии супружеская пара - 60-летний мужчина и 58-летняя женщина, которые находились в "немце", получили несовместимые с жизнью травмы, 29-летние водитель и пассажир второго авто получили травмы различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы в реанимационное отделение местного медучреждения. Известно, что водитель грузовика не пострадал и во время ДТП был трезвым.

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Кроме того, во Львовской области школьный автобус с детьми попал в аварию, столкнувшись с грузовиком. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии, известно, что по факту аварии возбуждено уголовное дело.

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