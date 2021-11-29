Фонтан із нечистот заввишки 20 метрів забив у Херсоні [ Редактировать ]
Фонтан із нечистот заввишки 20 метрів забив у Херсоні. У приватному секторі міста прорвало каналізаційний трубопровід. Затопило п'ять будинків. У людей пошкоджені техніка, меблі та все, що було в підвалах. Остаточні суми збитків підрахує спеціальна комісія. Вона визначить, які помешкання можна відновити, а кого треба відселити. У водоканалі кажуть: аварію усунули. Але проблема масштабна і пов'язана зі зношеністю мереж. Орієнтовна вартість реконструкції колектора - 130 мільйонів гривень. Такої суми в міста немає.
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