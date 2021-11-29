Війна на Донбасі: ворог застосовує саморобні ударні безпілотники [ Редактировать ]
Артилерія та важкі міномети. Ворог на Донбасі знову б'є із заборонених калібрів. У хід ідуть також гранатомети, кулемети та стрілецька зброя. Серед наших військових є поранений. З бійцями на передових позиціях поспілкувався Руслан Смєщук.
Руслан Смєщук, кореспондент:
На Донбасі раптово потепліло, пішли рясні дощі. І зараз доїхати до деяких передових позицій на цивільній машині - ну просто неможливо. Єдиний варіант - ось такий... Військова техніка.
Заносить, кидає на ямах - але їде впевнено. На фронті - не до комфорту. Передові позиції під окупованою Ясинуватою - а саме сюди ми їхали - зустрічають дощем, сирими окопами та кулеметними пострілами.
Позивний "Крим", військовослужбовець Збройних сил України:
За останню добу противник продовжує закріплювати, облаштовувати позиції вогневі. Якоїсь підготовки супротивника до нападу не виявлено. Він утримує свої опорні пункти.
І періодично відкриває вогонь. А ще, за таких погодних умов, підвищується потенційна небезпека.
Євген, військовослужбовець Збройних сил України:
Підвищили пильність тому, що це хороша погода для проходження диверсійних груп противника. І підвищується пильність, посилюються пости. Люди готові.
Поки ми спілкуємося з Євгеном, із протилежного боку знову зчиняється стрілянина.
А це що зараз? Це може на ДФС... а ні, це просто такий звук політу кулі. Зараз атмосферний тиск такий. Вас, а то я навіть злякався трохи...
Іноді противник застосовує саморобні ударні безпілотники. Так днями мішенню для атаки з неба стала ця медична автівка.
Микола, військовослужбовець Збройних сил України:
Намагаються вони вразити й техніку, було скидання ВОГу по медичній машині - був вибух, десь в 10 метрах і її не вразило. Але скидання було по медичній.
Що ж до загальної ситуації на передовій, то зараз на більшості ділянок спостерігається певне затишшя, кількість ворожих обстрілів істотно знизилася.
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