Північ Іспанії потерпає від паводків [ Редактировать ]
Північ Іспанії потерпає від паводків. Унаслідок рясних злив із берегів вийшла річка Нервйон. Рівень води подекуди сягнув одного метра. На цих кадрах з-під каламуті видніються лише дахи автівок. Мер міста Більбао повідомив: рятувальникам довелося десятки разів виїжджати на виклики про підтоплення, повалені дерева та зсуви ґрунту. Про постраждалих наразі не повідомляють.
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