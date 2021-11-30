Війна на Донбасі: ворог обстріляв Станицю Луганську [ Редактировать ]
На фронті від початку доби - жодного порушення режиму тиші. Напередодні штаб Об'єднаних сил нарахував вісім ворожих атак. Зокрема, під вогонь артилерії та важких мінометів потрапили два містечка на Луганщині. Поранено армійця і місцевого жителя. На місці обстрілів побував Руслан Смєщук.
Юлія, жителька Станиці Луганської:
Ми думали нас поразрывает на мелкие части. Мы забежали, упали, начали кто молиться, кто шо…
Місто Станиця Луганська. Тут - єдиний чинний пункт пропуску на непідконтрольну територію. І саме по околицях цього міста вдарили ворожі снаряди. Били довго і доволі щільно.
Олександр, житель Станиці Луганської:
Не меньше получаса. Ну выстрелов, ну сорок наверное.
Руслан Смєщук, кореспондент:
Це останній жилий будинок у цьому районі. Був. Більшість людей поїхали звідси ще у 2014 році, на початку бойових дій. І ось пряме влучання в дах. Лише дивом ніхто не загинув.
На момент вибуху всередині була власниця частини цього барака. Після обстрілу, розказує її сусідка, жінка все лишила й поїхала геть.
А пані Ольга, хоч і боїться, що подібні жахіття можуть повторитися, поки що вирішила лишитися.
Ольга, жителька Станиці Луганської:
Боюсь, боюсь - страшно. Не хотелось бы. А уехать? Могу... Могу уехать. Но здесь работа, а я в таком возрасте, что тяжело устроиться где-то, так что работа держит.
Більшість снарядів і мін поцілили по місцевих залізничних підприємствах.
Руслан Смєщук, кореспондент:
Це ще одне місце влучання, снаряд розірвався тут. Осколками пошкодило приміщення охоронця. Він під час артилерійського удару був усередині й дістав поранення.
Світлана, жителька Станиці Луганської:
Он молодец, что он лег. Когда услышал выстрелы. Он лег. А если бы сидел, то пострадал бы серьёзнее.
Також унаслідок обстрілу Станиці Луганської та позицій поблизу Старого Айдара легкого поранення зазнав один армієць.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Приблизна кількість снарядів - це по 40 на кожний населений пункт. Вогонь вів супротивник з тимчасово непідконтрольної території.
Наразі частина вулиць обстріляного міста - знеструмлена.
Анатолій, житель Станиці Луганської:
Электричества нет. Вся правая сторона, Чкалова, и в пятиэтажке.
Наші бійці кажуть: на цьому напрямку такої активності з боку ворога не було, напевно, років зо два.
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