Антивакцинатору Остапу Стахіву суд призначив судово-психіатричну експертизу [ Редактировать ]
Львівському антивакцинатору Остапу Стахіву, якого підозрюють у поваленні конституційного ладу та захопленні державної влади, суд призначив - стаціонарну судово-психіатричну експертизу. Чому так вирішили? Поки що не уточнюють. Бо судове слухання відбулося за зачиненими для преси дверима. Також стало відомо, що Стахів вніс майже мільйон гривень застави. Втім, із зали суду його не відпустили, а доправили - в СІЗО. Експертизу мають провести завтра, і лише після неї Стахів зможе повернутися додому.
по теме
Антивакцинатори зранку заполонили столицю. Спочатку влаштували мітинг біля Верховної Ради. Вимагали звільнити з-під варти свого лідера Остапа Стахіва. А далі колоною рушили до будівлі СБУ.
Пенсионеры, которые находятся в группе риска и наиболее нуждаются в защите от коронавируса, скорее всего, не получат тысячу за вакцинацию
До Окружного адмінсуду столиці звернулися представниці Національної платформи "Жінки за Мир". У позові просять визнати незаконним рішення уряду про відсторонення нещеплених від роботи й позбавлення їх зарплати.
Остап Стахів став відомий в Україні своїми так званими інспекціями в ковідарії. Львів'янин переконував: у палатах не так уже й багато хворих, а ковіду - не існує.
Йдеться про тисячу гривень на кожного, хто пройшов повний курс щеплення. Механізм компенсації уряд уже розробив.