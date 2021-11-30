Львівському антивакцинатору Остапу Стахіву, якого підозрюють у поваленні конституційного ладу та захопленні державної влади, суд призначив - стаціонарну судово-психіатричну експертизу. Чому так вирішили? Поки що не уточнюють. Бо судове слухання відбулося за зачиненими для преси дверима. Також стало відомо, що Стахів вніс майже мільйон гривень застави. Втім, із зали суду його не відпустили, а доправили - в СІЗО. Експертизу мають провести завтра, і лише після неї Стахів зможе повернутися додому.