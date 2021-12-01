Президент Украины Владимир Зеленский проведет несколько телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом. Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

С американцами у нас сегодня контакты на очень высоком уровне практически каждые несколько дней. К примеру, ожидается телефонный разговор Байдена с Путиным. И я знаю, что до этого будет разговор президента США с президентом Украины.

Ермак уточнил, что разговоры состоятся "и до, и после".

Точно будет один разговор с президентом, а может быть и два.

По словам Ермака, возможно, до разговора с Путиным будет разговор с госсекретарем Энтони Блинкеном, а после – с президентом, но такой разговор "точно будет".

Ранее в ходе встречи с СМИ Зеленский рассказал о том, что вероятность полномасштабной войны с Россией сохраняется каждый день. Но украинская сторона готова к любой эскалации.

Также Зеленский заявил о подготовке переворота в Украине с участием Рината Ахметова. Кроме того, президент сделал заявление о деолигархизации в стране.

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Отметим, по его словам, власти Украины втянули в операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнера".

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