Бывшая первая леди Гондураса Сиомара Кастро станет первой женщиной-президентом Гондураса. Ее главный конкурент на выборах официально признал свое поражение. Об этом сообщает Reuters.

Несмотря на продолжающийся подсчет голосов, правящая консервативная Национальная партия признала поражение своего кандидата, мэр Тегусигальпы Насри Асфуры, который набрал 34,1% голосов. Кандидат от социалистического альянса Libre Сиомара Кастро получает 53,4%.

Сиомара Кастро с 2006 по 2009 год была первой леди в Гондурасе во время правления ее мужа Мануэля Селайя. Досидеть президентский срок ему не удалось - его свергли в результате переворота.

Тогда же заявила о себе ​Сиомара Кастро. Она возглавила протесты против государственного переворота. Впоследствии она преобразовала протестное движение в Партию свободы и перестройки. В 2013 году Кастро впервые выдвинула свою кандидатуру на пост президента, однако проиграла действующему главе государства Хуану Орландо Эрнандесу.

Кастро обвиняет Эрнандеса в установлении "наркодиктатуры". Напомним, что президента Гондураса американские власти обвинили в контрабанде кокаина в США.