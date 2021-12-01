Витік хлору - в Одесі. Це трапилося на території промислового підприємства на околиці міста. Під час проведення робіт сталася розгерметизація однієї з цистерн на вісімсот літрів. Витік небезпечної речовини ліквідували рятувальники. Пари хлору осаджували розпиленими струменями води. Наразі в радіусі 50 метрів від осередку розливу - перевищення гранично допустимих концентрацій хлору немає.

Марина Мартиненко, речниця ГУ ДСНС в Одеській області: