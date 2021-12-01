В Одесі стався витік хлору [ Редактировать ]
Витік хлору - в Одесі. Це трапилося на території промислового підприємства на околиці міста. Під час проведення робіт сталася розгерметизація однієї з цистерн на вісімсот літрів. Витік небезпечної речовини ліквідували рятувальники. Пари хлору осаджували розпиленими струменями води. Наразі в радіусі 50 метрів від осередку розливу - перевищення гранично допустимих концентрацій хлору немає.
Марина Мартиненко, речниця ГУ ДСНС в Одеській області:
Хіміки-рятувальники проводили заміри концентрації небезпечних речовин в повітрі. При перших замірах показало, що вони перевищують в вісімдесят дев'ять разів. Також хіміки-рятувальники накладали бандаж на місткість, чим припинили витік небезпечних речовин.
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