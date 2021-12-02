10-летняя дочь Ани Лорак шокировала внешним видом (фото) [ Редактировать ]
Источник: Instagram
Дочь певицы Ани Лорак София поучаствовала в российском шоу "Модный приговор", появившись на съемках в колготах с тюремной символикой. Пользователей сети удивил такой выбор одежды для 10-летнего ребенка.
Кадры из студии обнародовал на своей станице в Instagram российский певец, друг Лорак Филипп Киркоров. Известно, что на "Модном приговоре" появилась и сама артистка, которая давно живет и работает в РФ.
София была одета в яркую зеленую кофту с надписями, короткую юбку в клеточку и массивные кроссовки в тон.
Рисунки на колготах девочки имитировали татуировки. В частности, можно разглядеть изображения тюремных звездочек и колючей проволоки.
Известно, что колготы с такими неоднозначными узорами выпускает бренд Vetements. На официальных сайтах они продаются за 214 евро (более 6 тысяч гривен).
В комментариях многие пользователи указали, что "тату" с тюремной символикой смотрятся на маленькой девочке странно.
"Колготки жуть, с воровскими звездами – мир сошел с ума", "Кошмар", "Колготы зэчки", – пишут под постом.
Напомним, что Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу были женаты 10 лет - с 2009 по 2019 год.
Добавим также, что около недели назад Лорак внезапно засветилась в Киеве - тогда артистка заинтриговала своих поклонников заявлением о подготовке к турборежиму, и предложила подписчикам в сети угадать, что именно она готовит.
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