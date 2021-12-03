Збільшити допомогу при народженні дитини - планують у Кабміні. За першу - обіцяють 50 тисяч, за другу - удвічі більше. Тож коли майбутнім батькам чекати на таке фінансове покращення? Розкаже - Карина Вакарєва.

Це Єва, і їй 9 місяців. Мати дівчинки - Вікторія - отримує від держави 860 гривень допомоги на дитину, і їх ледь-ледь вистачає на чотири дні.

Вікторія Церковна-Діденко, мама дев'ятимісячної дитини:

Так як ми не на грудному, на жаль, а на суміші, тому так і йде. Це 526 гривень - суміш і 300 гривень памперси.

І хоча сім'ю забезпечує чоловік, Вікторія підпрацьовує кілька разів на тиждень у вечірній час. Адже для дитини все коштує недешево.

Вікторія Церковна-Діденко, мама дев'ятимісячної дитини:

Купити коляску, купити кроватку, купити якісь речі. Добре, що наші батьки живуть в селі і мають можливість надати овощі, фрукти чи те саме м`ясо.

Нині грошова допомога при народженні першої дитини становить трохи більше ніж 41 тисяча гривень. Відразу після появи малюка на світ, сім'ї "падає" на рахунок 10 з лишком тисяч, а далі щомісяця - по 860 гривень, поки дитині не виповниться три роки. Рівень допомоги батьків, вочевидь, не мотивує. Тож щороку народжуваність стабільно знижується. Найгірші показники незалежної України зафіксували у 2020 році. Тоді народилося лише 293 тисячі немовлят. Але, 2021 рік може перевершити цей антирекорд, кажуть у Держстаті. Батьки не готові народжувати дітей через нестабільну економіку в країні та постійну нестачу грошей.

Андрій Рева, міністр соціальної політики України (2016-2019):

Мінімальна заробітна плата, тобто, це шість тисяч гривень, з першого грудня - 6500 щомісяця потрібно платити жінкам по догляду за дитиною. При такому підході ми дійсно стимулюємо те, щоб цих дітей таки виховували. Щоби праця жінки оплачувалась.

Кабмін анонсує збільшення допомоги при народженні першої дитини. Її підвищать до п'ятдесяти тисяч. За другу даватимуть уже 100. А якщо в родині з'явиться третій малюк - батьки отримають 150 тисяч.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Це не остаточне збільшення. З 2023 року і надалі пропонується збільшення розміру такої допомоги на прогнозний показник інфляції.

Урядовці переконані, збільшення виплат поліпшить демографічну ситуацію в країні. Звідки на це братимуть кошти, вже знають.

Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики:

Джерело коштів шляхом детінізації ринку підакцизних товарів. Гроші від горілки - на дітей.

Законопроєкт про обсяг грошової допомоги батькам новонароджених найближчим часом розглянуть на засіданні парламенту. Проте чи запрацює він з наступного року - є сумніви.

Данило Гетманцев голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики:

Я не переконаний, що ця програма запрацює з 2022 року. Скоріш за все, вона запрацює з 2023 року.

І поки з виплатами на немовлят все без істотних змін, з першого грудня зросте обсяг дитячого прожиткового мінімуму. Тепер він становитиме 2 100 для дошкільнят. А для дітей від шести до 18 років - 2 618. На думку держави, цих коштів має вистачити на базові продукти, речі та дитячі предмети побуту. Тож ми вирішили запитати киян, скільки реально вони витрачають щомісяця на своїх малюків.

Тисяч 5-6 - це мінімум. - Одежда, продукты и садик, который сейчас подрос в цене. Бывает там, до пяти. - 10 тисяч.

Експерти кажуть, прожитковий мінімум в Україні взагалі не відповідає реаліям.

Борис Кушнірук, економіст:

На превеликий жаль, протягом всіх років незалежності у нас прожитковий мінімум ніколи не був коректно розрахований. Структура споживання малозабезпечених людей об`єктивно відрізняється від більш заможних і вже не кажу, від багатих.

Проте позитив таки є.

Євген Матвєєв, юрист:

Основні соціальні виплати на дітей обумовлені розміром прожиткового мінімуму. Бо більшість з них прив`язані до цього значення. Він зростає, є інфляція, тому є збільшення розміру цих виплат.

Допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами збільшили майже на 26 гривень. А грошовий еквівалент "пакунка малюка" зріс на 261. І відтепер він становитиме 6300.