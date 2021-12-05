Глава политсовета "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук поздравил руководителя "Единой России" Дмитрия Медведева с повторным избранием на должность.

От имени партии "Оппозиционная платформа - За жизнь поздравляю" Вас с переизбранием на должность председателя партии "Единая Россия".

Это решение является признанием Ваших высоких заслуг, результатом несомненной успешности, эффективности и стабильности работы партии, которая под Вашим руководством вот уже почти 10 лет демонстрирует высочайшие результаты и по праву является крупнейшей и самой влиятельной политической силой Российской Федерации

Сегодня можно уверенно говорить о том, что "Единая Россия" смогла дать достойный ответ на те вызовы, которые встают перед ней как перед партией власти, несущей ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране, – международные вызовы, защиту интересов и обеспечение безопасности граждан РФ.

Искренне желаем Вам с честью, демонстрируя Ваш высокий профессионализм и принципиальность, успешно продолжить работу на посту председателя партии "Единая Россия". Новых свершений и достижений!