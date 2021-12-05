У вівторок, 7 грудня, Джо Байден по відеозв'язку проведе переговори із Володимиром Путіним. Цю дату назвали у Білому домі. Тож про що будуть говорити американський і російський президенти? Знову ж таки - у Білому домі вже заявили: однією з ключових тем буде Україна. Бо Америка занепокоєна військовою активністю Росії на кордонах.

Зрештою, непокоїть це насамперед і Україну. Міністр оборони Олексій Резніков із парламентської трибуни навіть назвав ймовірний час ймовірного наступу - це кінець січня та початок лютого. Але знову ж таки - у вітчизняному Міноборони доволі стримані в прогнозах. Але при цьому говорять, що готуються до будь-яких - у тому числі і найгірших сценаріїв.

Говорять: потужності нашої армії вистачить, аби протистояти ворогу. До того ж в нас є ще одна армія. В якій - сотні тисяч бійців. Це загони територіальної оборони. З нового року вони матимуть офіційний статус.

Хто це такі? І які права та обов'язки матимуть - розкаже Ігор Левенок. Він побував на їхніх зборах.

Суботній ранок. На околицях Києва збираються люди у військових одностроях зі зброєю. Шикування. Невеличка розминка. Комплекс вправ з вогневої підготовки.

Хто ці вояки? Які завдання зі зброєю вони готуються виконувати?

Підприємці, прості робітники, айтішники, менеджери і навіть чиновники. Більшість із них резервісти-контрактники сто тридцятого батальйону сил територіальної оборони Києва і члени громадської організації "Об'єднання резервістів, ветеранів та інвалідів війни". Власне, завдяки ентузіазму останньої - щовихідних ці люди відкладають свої справи, аби взяти участь у таких тренуваннях.

Денис Семирог-Орлик, командир взводу резервістів сил територіальної оборони:

Дуже проста мета. Ми розуміємо, що війна буде, бо Росія від нас не відчепиться. Вона все до того веде. Цілей вони не досягли відповідно, на мою думку, вони будуть продовжувати і нарощувати сили. Ми повинні бути готові до цього...

Ймовірність широкомасштабної агресії зберігається. Ворожі війська скупчуються біля українських кордонів. А західні ЗМІ пишуть про можливе вторгнення в Україну. Наскільки це реально? Питання.

Ігор Романенко, екс-заступник начальника Генерального штабу ЗСУ:

Тобто при равенстві більш-менш Сухопутних сил починати наступальну операцію це з точки зору воєнної неприйнятно, тому що будуть великі втрати, незважаючи на перевагу в сучасному озброєнні, наприклад.

Територія покинутого асфальтного заводу під Києвом. Бійці тероборони вчаться відбивати атаку диверсантів. За легендою, група українців потрапила в засідку.

-Просуваємося, просуваємося! Стільки часу втратили!!! На сонце не виходимо! В тіні працюємо!

На перший погляд, усе це нагадує рухливу гру у війну. Зброя у бійців не бойова, тож стріляти доводиться ось так.

Втім, у бойових умовах така ситуація може бути цілком реальною, каже Сергій. Інструктор. Чоловік із військовою виправкою.

-Ну на Донбасі ми готували хлопців. Те, чим ми там займалися. Скажемо так, займалися...

Сергій говорить: його мета - підготувати і тим самим вберегти необстріляних бійців тероборони у сутичках із більш підготовленим супротивником.

Сергій, інструктор бійців територіальної оборони:

Якщо дії відпрацьовані, відпрацьована тактика підрозділу на контрзасадні дії, то не завжди засідка стає приговором...

-Що ти повинен був зробити? Дати команду на підтягування! Ти зрозумів помилку свою?

З нового року в Україні набуває чинності закон "Про основи національного опору". Документ закріплює статус сил тероборони. Визначає функції і завдання в разі великої війни..

Олег Жданов, військовий експерт:

Боевая задача определена заранее. Кто-то идет осуществлять комендантскую службу, кто-то идет осуществлять охрану объектом инфраструктуры, кто-то идет осуществлять патрулирование и ниформационную работу с населением.

Організація підрозділів тероборони покладається на місцеві органи влади по всій Україні. Командування - прерогатива військових. Чисельність контрактників має становити близько ста тисяч. І це - не межа.

Анатолій Баргилевич, командувач силами територіальної оборони:

В нас є близько 200 тисяч добровольців, які готові прийти і стати в ряди Збройних сил і в цій кількості є відповідна кількість резервістів сил територіальної оборони...

Командувач сил тероборони генерал Баргилевич певен: опір агресору в Україні набуде тотального характеру. І для ворога - це затяжна війна і неминуча поразка.

Анатолій Баргилевич, командувач сил територіальної оборони:

Може трапитися така ситуація, що тимчасово територія буде залишена нами, то це вже функції будуть не територіальної оборони, це вже функції руху опору, який є основною частиною основ національного супротиву.

Олег Жданов, військовий експерт:

Захватить територию не сложно, либо внезапным ударом, либо массированным ударом. А вот удержать територию...

Денис Семирог-Орлик, командир взводу резервістів сил територіальної оборони:

Якщо вони сюди зайдуть, ми якщо матимемо змогу, будемо різати їм транспортні шляхи, не давати їм забезпеченням займатися. Я не думаю, що їм тут буде солодко. Точно не буде...

Пан Денис у цивільному житті працює архітектором. П'ять днів на тиждень. А щовихідних одягає військову форму. В силах територіальної оборони він командує взводом. Займається рекрутингом добровольців.

Денис Семирог-Орлик, командир взводу резервістів сил територіальної оборони:

І ми їх потроху готуємо, я не можу сказати, що це якось інтенсивно виглядає, але у нас все відбувається, от як загострення у нас, як розтрубили в засобах, що у нас все от зараз- зараз почнеться, то люди починають згадувати, що треба боронити батьківщину...

Контингент добровольців дуже різний. Пан Олександр - підприємець. Псевдо "Старий". За плечима - війна в Афганістані.

-Для того, щоб молодше покоління навчилося бодай чомусь, щоб вони не загинули в перші 15 хвилин бою..

Аліса, працює у сфері кібербезпеки:

Я маю знати, що я зможу захистити свою родину, свою дитину, я можу користуватися зброєю вільно, тобто для мене не буде це проблемою...

А ще тут ми зустрічаємо свого колегу. Антон Голобородько - журналіст. Два роки працював військовим кореспондентом на Донбасі. Потім боронив Україну у складі десантної бригади. Тепер записався до сил тероборони.

Антон Голобородько, журналіст, боєць сил територіальної оборони:

Такий формат, коли ти можеш вдома займатися кожних вихідних, він набагато зручніший, по-перше, ну а по-друге, військові навики слід постійно підтримувати, тому що наш сусід нам не дає змоги розслабитися і треба бути готовим у будь-який момент.

Ігор Левенок, кореспондент:

Готовим слід бути до всього. Бо зрештою може настати такий момент, коли мікрофон мені більше не знадобиться, а от автомат цілком стане в нагоді. Основою підготовки громадян до національного спротиву є загальновійськовий вишкіл.

Саме про це йдеться в новому законі. А отже, як кажуть військові, зберігаємо спокій і порох сухим.