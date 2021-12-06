З нового року загони територіальної оборони, які налічують сотні тисяч бійців, матимуть офіційний статус. Хто це такі? І які права та обов'язки матимуть - розкаже Ігор Левенок, він побував на їхніх зборах.

Ранок. На околицях Києва збираються люди у військових одностроях зі зброєю. Шикування. Невеличка розминка. Комплекс вправ з вогневої підготовки.

Тепер згадуємо поводження зі зброєю. В людей не цілимося, в інструктора можна. Контакт ліворуч! Контакт тил! Ноги, ноги! Дивимося за ногами! Контакт тил!

Підприємці, прості робітники, айтішники, менеджери й навіть чиновники. Більшість із них резервісти-контрактники сто тридцятого батальйону сил територіальної оборони Києва і члени громадської організації "Об'єднання резервістів, ветеранів та інвалідів війни".

Хлопці, швидко, швидко і доповідати, що бачите! Перша двійка вперед!

Територія покинутого асфальтного заводу під Києвом. Бійці тероборони вчаться відбивати атаку диверсантів. За легендою, група українців потрапила в засідку.

На перший погляд, усе це нагадує рухливу гру у війну.

Втім, у бойових умовах така ситуація може бути цілком реальною, каже Сергій. Інструктор. Чоловік із військовою виправкою. Говорить: його мета - підготувати й тим самим вберегти необстріляних бійців тероборони у сутичках із більш підготовленим супротивником.

Сергій, інструктор бійців територіальної оборони:

Якщо дії відпрацьовані, відпрацьована тактика підрозділу на контрзасадні дії, то не завжди засідка стає приговором.

З нового року в Україні набуває чинності закон "Про основи національного опору". Документ закріплює статус сил тероборони. Визначає функції й завдання в разі великої війни.

Організація підрозділів тероборони покладається на місцеві органи влади по всій Україні. Командування - прерогатива військових. Чисельність контрактників має становити близько ста тисяч. І це - не межа.

Анатолій Баргилевич, командувач силами територіальної оборони:

В нас є близько 200 тисяч добровольців, які готові прийти й стати в ряди збройних сил і в цій кількості є відповідна кількість резервістів сил територіальної оборони.

Командувач сил тероборони генерал Баргилевич певен: опір агресору в Україні набуде тотального характеру. І для ворога - це затяжна війна і неминуча поразка.

Денис Семирог-Орлик, командир взводу резервістів сил територіальної оборони:

Якщо вони сюди зайдуть, ми якщо матимемо змогу будемо різати їм транспортні шляхи, не давати їм забезпеченням займатися. Я не думаю, що їм тут буде солодко. Точно не буде.

Пан Денис у цивільному житті працює архітектором. П'ять днів на тиждень. А щовихідних - одягає військову форму. В силах територіальної оборони він командує взводом.

Ігор Левенок, кореспондент:

Готовим слід бути до всього. Бо, зрештою може настати такий момент, коли мікрофон мені більше не знадобиться, а от автомат цілком стане в пригоді. Основою підготовки громадян до національного спротиву є загальновійськовий вишкіл.

Саме про це йдеться в новому законі. А отже, як кажуть військові, зберігаємо спокій і порох сухим.