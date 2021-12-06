Європейськими країнами прокотилися масштабні ковідні демонстрації [ Редактировать ]
Протестні вихідні. Австрія, Німеччина, Бельгія, Греція - у суботу та неділю цими європейськими країнами прокотилися масштабні демонстрації. На вулиці вийшли противники вакцинації та карантинних обмежень. Як проходили акції і чого вимагали протестувальники - розкаже Тетяна Логунова.
"Моє тіло - мій вибір" та "Ні!" - примусовій вакцинації". Під такими гаслами центром австрійського Відня пройшли понад 40 тисяч людей. Вони незадоволені загальнонаціональним локдауном, який запровадила влада країни, і проти вакцинації, що стане обов'язковою вже з лютого наступного року. Для всіх австрійців, яким виповнилося 14 років.
-Я тут, бо проти примусової вакцинації. Треба негайно припинити порушення прав людини.
-У нас є діти, тому ми відчуваємо величезний тиск. Вакцини, щеплювати якими хочуть примусово, ще не пройшли повної перевірки. Дослідження тривають. Тому робити вакцинацію обов'язковою, на мою думку, - це божевілля.
Проти примусової вакцинації протестували і в Німеччині.
Аліна, учасниця акції протесту:
Я боюся примусової вакцинації за австрійським зразком. Я чула про побічні ефекти і хочу сама приймати рішення про імунізацію.
Запроваджувати таку вимогу для всіх жителів країни німецький уряд поки що не планує. Нині обговорюють обов'язкову вакцинацію для певних професійних груп: співробітників будинків опіки, лікарень та стоматологічних кабінетів.
Примітно, що більшість жителів Німеччини виступають за більш радикальні кроки в цьому питанні. Соцопитування свідчать: дві третини німців хотіли б, щоб вакцинація була обов'язковою. Для всіх без винятку жителів країни.
А це вже Брюссель. У столиці Бельгії акції коронаскептиків переросли в сутички з поліцією. Заворушення почалися після того, як група демонстрантів почала жбурляти в силовиків каміння та петарди. Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети. Поранень зазнали кілька правоохоронців і демонстрантів. Понад 20 людей затримали.
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"Ні!" масонським змовам, ковідним сертифікатам і локдаунам. Із такими гаслами тисячі людей цими вихідними виходили на вулиці Загреба, Відня, Копенгагена, Роттердама, Гааги тощо.
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